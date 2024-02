Nel corso della sua carriera da calciatore, Eraldo Pecci ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella del Bologna. Da doppio ex, analizza quella che sarà la sfida di domani al Dall'Ara.

“Zirkzee un fenomeno”

“Il Bologna ci arriva meglio a questa partita - dichiara a La Nazione - perché ha un giocatore straordinario e soprattutto perché ha iniziato a vincere anche quando quel giocatore non va benissimo. Il nome? Zirkzee. E' un fenomeno...ma da qualche tempo, la squadra di Motta ha iniziato a far bene e ottenere il risultato anche se Zirkzee non gira al massimo”.

“Con Belotti viola molto pericolosi”

Passando alla Fiorentina aggiunge: “Ora che i viola hanno trovato Belotti li vedo molto pericolosi nella fase offensiva. Il Gallo è arrivato e ha segnato subito”.

“Arthur mi ha stupito”

E inoltre: “Chi mi ha sorpreso di più? Arthur. Credevo fosse un giocatore in discesa e mi ha stupito come invece abbia tempi, idee e gioco da campione”.