L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Felipe Dal Bello è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sarà emozionante rivedere Gilardino in panchina, unico nel suo genere, e Dainelli nello staff, che mi ha aiutato molto una volta arrivato”.

Su Arthur: “Il mercato, in generale, è fatto tutto per mettere maggiormente in condizione il mister. Il centrocampista brasiliano ha enormi qualità, deve riprendere a carburare come un tempo. Cabral? L'affare l'ha fatto la Fiorentina, indubbiamente. Il club ha raccolto un'ottima cifra”.

Su Mina: “Un matto, a me piace. Ha fiducia nei propri mezzi, è veloce. Mi sembra evidente che ha avuto dei problemi fisici importanti, però può fare bene nel ruolo. Può sostituire Igor? Era molto utile per il gioco di Italiano, non so se il colombiano possa essere il profilo ideale. Hanno caratteristiche diverse”.