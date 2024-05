Bonaventura e un rinnovo (automatico) irraggiungibile. C'è solo un'altra via per restare assieme....

Giacomo Bonaventura è stato convocato per la partita che la Fiorentina questa sera giocherà contro il Monza. Ma il trequartista dovrebbe però partire dalla panchina per questo match e, semmai, entrare a gara in corso.

Rinnovo automatico impossibile

Indipendentemente dal minutaggio di oggi, si legge su La Gazzetta dello Sport, non raggiungerà comunque la quota necessaria per il rinnovo automatico del suo contratto (70% di presenze stagionali, con almeno 45 minuti in campo).

Resta solo un'altra via per il rinnovo

Quindi se la Fiorentina e il giocatore vorranno proseguire il loro rapporto assieme dovranno passare dalla via della trattativa che si era però bruscamente interrotta ad inizio 2024 dopo una partenza che sembrava invece poter portare ad un rinnovo biennale.