Trevisani: "Assurdo che la Fiorentina non abbia ancora il sostituto di Pioli. Con una figura di livello si salvano a febbraio"

Riccardo Trevisani torna a parlare di Fiorentina nel podcast Fontana di Trevi: il giornalista sportivo attacca il modus operandi della società, rea di non aver ancora trovato l'allenatore che sostituisca Pioli.

Sul prossimo allenatore viola

“Io sono abituato da 40 anni che le squadre, quando cambiano allenatore, hanno il sostituto pronto. Adesso si fanno i casting, si aspetta un sacco, si fanno nomi per vedere se sui social sono accolti bene, come se fosse una cosa al pubblico ludibrio. Ci sono persone pagate fior di quattrini per decidere, che decidessero!”

Sulla squadra e sulla società

“La Fiorentina è una squadra che non ha né capo né coda, al momento non funziona niente, è una somma di giocatori che vanno in campo dove l'allenatore non ha mai fatto breccia nel gruppo. Nonostante conoscesse la piazza, poi, Pioli ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare: inevitabilmente si paga, non è onestamente difendibile anche se chiaramente non è l'unico responsabile. La società poi è abbastanza allo sbando, ma se prendono un allenatore di buon livello la Fiorentina si salva a febbraio, e da lì a maggio magari si divertono anche”.