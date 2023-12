Nuova partnership per la Fiorentina: un'azienda vinicola rifornirà anche il Viola Park

Nuova partnership per il club di Rocco Commisso. L’azienda vinicola Vallepicciola è il nuovo Wine Partner di ACF Fiorentina. Collaborazione che rende fieri l’enologo e direttore generale Alessandro Cellai, l’Amministratore Delegato Alberto Colombo e tutti coloro che ogni giorno, in e per la cantina, lavorano con impegno e dedizione.

"Tutto ciò che ruoterà attorno all’hospitality, sia nel contesto dello stadio che in quello del Viola Park, il centro sportivo più attrezzato d’Europa nonché sede degli uffici e degli allenamenti della squadra, comporterà la presenza dei nostri vini" hanno affermato i vertici dell'azienda toscana produttrice di vino.