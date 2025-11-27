L’attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, ha rilasciato parole importanti dopo la sconfitta contro l’AEK.

“Il mister ci ha preparato bene alla partita tatticamente e fisicamente – ha detto a Sky - Abbiamo creato qualcosa nel primo tempo, poi loro hanno fatto rete su un cross ed è stato tutto più difficile.

E soprattutto: "Facciamo cagare (testuale ndr), possiamo dirlo, però quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa. Durante la partita ci vuole più sostegno perché è difficile uscire da soli da questa situazione. Lo so, non giochiamo bene, è tutto vero, però si fischia dopo la partita. Si vede che c'è paura, perché uno sbaglia ed iniziano i fischi, soprattutto i ragazzi giovani. Invece una parola positiva o un applauso ci aiuterebbe".

Infine: “Non riusciamo nemmeno a fare tre passaggi di fila e non è normale per una squadra come la nostra. Non basta di certo fare questo, per primo io. I ragazzi hanno lavorato bene durante la sosta e lo si è visto contro la Juventus, ma forse non siamo ancora al massimo”.