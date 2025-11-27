Dzeko: "Facciamo cag*** è vero, ma non è possibile che i tifosi ci fischino durante la partita. Abbiamo bisogno di sostegno non di contestazione"
L’attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, ha rilasciato parole importanti dopo la sconfitta contro l’AEK.
“Il mister ci ha preparato bene alla partita tatticamente e fisicamente – ha detto a Sky - Abbiamo creato qualcosa nel primo tempo, poi loro hanno fatto rete su un cross ed è stato tutto più difficile.
E soprattutto: "Facciamo cagare (testuale ndr), possiamo dirlo, però quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa. Durante la partita ci vuole più sostegno perché è difficile uscire da soli da questa situazione. Lo so, non giochiamo bene, è tutto vero, però si fischia dopo la partita. Si vede che c'è paura, perché uno sbaglia ed iniziano i fischi, soprattutto i ragazzi giovani. Invece una parola positiva o un applauso ci aiuterebbe".
Infine: “Non riusciamo nemmeno a fare tre passaggi di fila e non è normale per una squadra come la nostra. Non basta di certo fare questo, per primo io. I ragazzi hanno lavorato bene durante la sosta e lo si è visto contro la Juventus, ma forse non siamo ancora al massimo”.