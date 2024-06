Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, sarebbe in programma tra stasera e domani un primo incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per parlare del possibile futuro insieme.

L'incontro potrebbe slittare a domani, ma il Bologna sembra orientato a scegliere l'ormai ex allenatore viola per le prossime stagioni.