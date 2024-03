Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha “reinterpretato" il celebre mito della caverna di Platone per dire la sua sulla situazione attuale di Fiorentina e Bologna: “Nel mito della caverna di Platone i tifosi erano incatenati dentro una caverna, costretti a guardare davanti e a non voltarsi. Credevano di conoscere la realtà che veniva presentata loro attraverso ombre proiettate su un muro grazie all’utilizzo, alle loro spalle, della luce prodotta da un grande fuoco”.

“Fuori dalla caverna… il Bologna”

"Tutto ciò che gli veniva propinato, per loro era realtà: i bilanci, lo stadio privato, i procuratori cattivi. I tifosi non potevano voltarsi. Avessero potuto, avrebbero scoperto l’esistenza di un’uscita, dell’esistenza della luce vera e della realtà. Fuori c’era il Bologna. Non sono certo di ricordamela bene questa storia. Ma fuori, il Bologna, secondo me c’era davvero”.