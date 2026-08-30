UFFICIALE: Kospo saluta la Fiorentina e va a Mantova. Ecco la formula
Adesso è ufficiale: Eman Kospo è un nuovo giocatore del Mantova, squadra che milita in Serie B.
Il comunicato della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo al Mantova”.
Il suo percorso in viola
Il difensore classe 2006 era arrivato lo scorso anno dal Barcellona. Non ha mai esordito in prima squadra, collezionando 20 presenze con la squadra primavera viola.
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