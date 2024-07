La Nazione: La formula magica per Colpani

In prima pagina del QS de La Nazione: "Più fantasia per Palladino". A pagina 2: "Ecco la formula Colpani. Maxi-prestito e riscatto Monza chiama Firenze". Di spalla: "La Copa America, le vacanze e poi... Resta sicuro. O no? Occhio al rebus Nico" e poi "Ranieri, vuol dire fiducia e futuro Pronto il rinnovo-bis Si va fino al 2028". A pagina 3: "Primo lampo: Kean c’è Viola ok, Palladino sorride". Di spalla: “'Io qui… per la tramvia'. Parola di (vero) bomber”, in taglio alto: "Lunedì si vola in Inghilterra: via alla fase due del ritiro estivo".