Il corrispondente empolese di Radio Lady Alessandro Marmugi ha parlato a Radio Serie A analizzando la sfida tra Fiorentina ed Empoli, sottolineando quanto sia sentita sul fronte azzurro e l'importanza della gara per gli uomini di Andreazzoli.

Ecco le sue parole: “È un momento difficile per l’Empoli, l’inizio di campionato è stato ricco di difficoltà soprattuto sul piano offensivo. Un solo gol, 4 punti ottenuti, di più non si poteva fare. Stasera è una partita molto difficile ma la più sentita qui in città. Dal lato fiorentino la partita è quella con la Juventus, a Empoli invece la sfida con la Fiorentina ha qualcosa di speciale. Empoli è un grande paese e c’è voglia di provare a fare il miracolo sportivo, oggi più difficile che mai”.

“La Fiorentina ha un’identità ben precisa da anni, sembra aver fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano. La componente emotiva è fondamentale in una partita come questa, si giocherà sulle emozioni e sulla voglia di regalare una gioia ai tifosi per l’Empoli, ma serve essere consapevoli dei propri limiti e interpretare al meglio la gara. Andreazzoli ha anche vinto con Italiano per 2-1 con una rimonta incredibile nei minuti finali. La differenza di valori in campo è netta ma spesso si può assottigliare in queste circostanze”.

Sulla situazione in casa Empoli: “Tutti i riflettori sono puntati sulle condizioni di Baldanzi dopo il problemino avuto con l’Italia Under 21; la caviglia non lascia tranquilli, vediamo se riuscirà a partire dal primo minuto oppure no. Altrimenti dietro a Caputo potrebbero giocare Cambiaghi e Cancellieri, giocatori super veloci e che amano il campo aperto, forse anche adatti per affrontare una difesa alta come quella della Fiorentina”.