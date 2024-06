Kirmizi: "Icardi via dal Galatasaray? Impossibile, è nostro ed è molto felice qui. Valuteremo le offerte per Zaniolo, anche se..."

In casa Fiorentina sussistono le suggestioni Mauro Icardi e Nicolò Zaniolo, entrambi giocatori di proprietà del Galatasaray. A tal proposito, arrivano le parole del direttore sportivo del club turco, Nihat Kirmizi. Ecco le sue parole al portale AS: “Zaniolo ha grande talento, lo sappiamo. Valuteremo le offerte che arriveranno per lui. Ma l'opinione del nostro allenatore è molto importante e Buruk vuole che resti qui con noi. Vedremo”.

“Icardi via? Impossibile, solo voci”

Su Icardi: “Può partire? Impossibile, è un nostro giocatore. Si tratta di voci, sono messe in giro solo per confondere la nostra tifoseria. Ma è molto felice di essere qui e saremo una squadra molto più forte. Pensiamo anche alla concorrenza, con il Fenerbahce che ha preso Mourinho, ma rimarremo i più forti”.