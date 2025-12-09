Di Gennaro: "La Fiorentina è una squadra morta e sfiduciata, che in campo non lotta. Cos'è cambiato dallo scorso anno?"

Lo storico ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Lady Radio, commentando vari temi di casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta gigliata.

‘Cos’è cambiato? I calciatori sono gli stessi'

“La Fiorentina viene da un sesto posto ed una semifinale di Conference. I giocatori sono quasi tutti gli stessi, che cosa è cambiato? La squadra è morta, sfiduciata, che cammina in campo e non lotta. Ho visto il Verona con l’Atalanta… lotta e gioca. A Kean è stato fatto il contratto che voleva".

‘Non ci sono scuse, la squadra non c’è con la testa'

"I calciatori non hanno scuse, non devono fare proclami ma rendere in campo. La situazione è disastrosa, la squadra non è connessa, non c'è con la testa, pensiamo ai gol subiti contro il Genoa a Marassi. Perché Fagioli non fa una corsa? Non so quali problemi abbia ma ora non può giocare, serve gente pronta alla battaglia".