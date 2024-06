Ritorno al passato: la tentazione Zaniolo non si è mai spenta del tutto. E lui non è contrario

La Fiorentina ha la grande tentazione di (ri)portare Nicolò Zaniolo in riva all'Arno. Una possibilità a cui Daniele Pradè sta pensando da giorni, vista la volontà del calciatore di cambiare aria e lasciare il Galatasaray. Ma un eventuale affare richiede oculate valutazioni.

Tentazione Zaniolo per la Fiorentina

Come riporta La Nazione, per quanto riguarda il lato tecnico da Palladino e il suo staff sembra già essere arrivato forte apprezzamento per Zaniolo, come trequartista puro dietro la punta. Attenzione, però, alla condizione fisica, soprattutto dopo l'operazione di quasi un mese fa al piede dopo l'infortunio. E rimane una concorrenza con la quale lottare come l'Atalanta. Il calciatore, dalla sua, gradirebbe molto un ritorno in Italia.