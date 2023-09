Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Beltran e Nzola e delle loro prime partite in maglia viola. Queste le sue impressioni: "Con Nzola bisogna avere pazienza, ha avuto problemi ma i gol li ha sempre fatti. Speriamo che possa trovare la rete già da giovedì.

Tecnicamente Beltran sa cosa fare con la palla, è un generoso nonostante faccia un ruolo dove di solito si trovano solo grandi egoisti. Io come lui? Forse per l’altezza, ma la fisicità dell’argentino è completamente diversa. È bravo, la sua difficoltà in queste prime partite sono state il non conoscere i suoi compagni di squadra e il campionato italiano. La batosta contro l’Inter? La stanchezza ha inciso, ma l’approccio è stato completamente sbagliato".