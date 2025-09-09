Quest’oggi il procuratore Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio, esprimendosi sulle prospettive della Fiorentina al termine del calciomercato, parlando dell’addio di Lucas Beltran e di come potrebbe giocare la squadra di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Credo che la Liga spagnola, almeno sulla carta, possa essere un campionato piu congeniale di quello italiano per Lucas Beltran. Sappiamo che il livello tattico e la cura della difesa in italia è piu alto, e quindi tante volte giocatori come lui hanno più facilità ad andare in rete in un campionato come quello spagnolo che è un po’ più ‘giocato’, passatemi il termine, e meno difensivo. Secondo me il ragazzo potrebbe trovarne giovamento”.

“Beltran può far bene al Valencia e tornare a Firenze più forte di prima”

Ha anche aggiunto: “Gallardo al River Plate di lui ha sempre detto che è un giocatore che può fare tutti i ruoli dell’attacco, senza dargli una collocazione fissa ma l’opportunità di svariare a suo piacimento: credo che se Beltran ritrovasse questa cosa al Valencia, al di la dei gol e della spensieratezza che qui a Firenze aveva perso, credo che alla fine possa fare un campionato positivo e magari tornare alla Fiorentina con un valore superiore a quello di quando è partito”.

“La Fiorentina è attesa da un mese complicato, ci sarà bisogno di tutti”

Ha commentato anche la possibilità che la Fiorentina di Pioli possa giocare con un attacco a tre: “Al di là dei numeri la Fiorentina può giocare anche con tre attaccanti, soprattuto nel corso di determinate gare, ma la cosa piu importante sarà l’equilibrio. La società quest’anno ha messo in mano all’allenatore una lunga serie di soluzioni, sia per giocare con moduli diversi che per cambiare la partita in corso, bisognerà capire quali saranno i giocatori in grado di adeguarsi al gioco dell’allenatore. La Fiorentina ha un parco attaccanti molto importante e nelle prime giornate ha segnato un solo gol, oltretutto cn un centrocampista: è normale che i tifosi siano in attesa. Adesso i viola sono attesi da un mese di fuoco, dove affronterà Napoli Como e Pisa, e per questo sono convinto che avrà bisogno di tutti i giocatori a disposizione in rosa”.

“Il centrocampo viola adesso ha più soluzioni rispetto al passato”

Ha poi concluso parlando del centrocampo: “L’arrivo di Nicolussi Caviglia da un’alternativa in piu in mediana. Sohm è stato pagato tanto, ancora forse non è stato brillantissimo finora ma sono sicuro che ripagherà l’investimento che il club ha voluto fare su di lui. Lo stesso Ndour, che veniva da un campionato positivo, ha fatto vedere qualcosa nelle ultime uscite. Credo che la Fiorentina nel suo organico abbia tanti centrocampisti, un struttura che permette di non rendere troppo leggere il reparto”