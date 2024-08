Pradè vuole guardare negli occhi Gonzalez. Il fastidio della Fiorentina per alcuni comportamenti dell'argentino

Segnamoci questa data: lunedì 5 agosto. Sarà quella del giorno di ritorno di Nicolas Gonzalez a Firenze al termine delle proprie vacanze.

Faccia a faccia

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sarà allora che sarà possibile farsi un’idea più precisa sul futuro del giocatore. Il ds Daniele Pradè, scrive il quotidiano citato, vuole guardare negli occhi Nico, parlarci faccia a faccia, e sentirsi dire da lui (senza intermediazioni) quali siano le sue intenzioni.

Comportamenti che hanno dato fastidio

Siamo alle solite insomma. Un film già visto tante volte che vede la società decisa (almeno a parole) a resistere e pronta a discutere di un’eventuale cessione soltanto se sarà il giocatore a chiederla. Tra i dirigenti gigliati c'è il fastidio fatto trapelare per il fatto che Gonzalez, al contrario di Quarta, non abbia rinunciato a nessun giorno di vacanza o all’insofferenza per alcuni comportamenti a lungo accettati (o sopportati) e d’un tratto diventati insostenibili.