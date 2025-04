Capienza ridotta al Franchi? Il Betis venderà i biglietti agli abbonati tramite una "lotteria"

Il Betis affronterà la Fiorentina questo giovedì, 8 maggio, nella semifinale d'andata di Conference League. La squadra biancoverde cercherà di fare la storia e di raggiungere la sua prima finale europea. Mentre il Benito Villamarìn sarà pieno per l'occasione, il Franchi sarà (come ormai di consueto) condizionato dalla capienza ridotta.

Quanti spagnoli verranno a Firenze?

Il sito iberico Al final de la Palmera scrive che saranno numerosi i tifosi presenti a Firenze per seguire la partita. Il club dei Verdiblancos ha annunciato l'apertura del periodo valido per richiedere i biglietti per la gara che si giocherà in Italia. Il Betis annuncia di aver messo a disposizione 1.100 biglietti per i suoi tifosi, al prezzo di 20 euro ciascuno.

La “lotteria” del Betis

Il club chiarisce che 656 biglietti saranno assegnati agli abbonati in base all'anzianità, mentre i fan club ne riceveranno 164 mentre 130 andranno agli sponsor del club. Tutti i partecipanti registrati riceveranno una notifica via email il 30 aprile che permetterà loro di verificare se si sono assicurati uno dei 656 posti disponibili per gli abbonati. Chi non avrà la fortuna di avere un biglietto riceverà il rimborso dell'importo versato in fase di registrazione. Da parte loro, i vincitori dovranno confermare nella comunicazione ricevuta se desiderano il loro posto a titolo definitivo entro 48 ore dalla ricezione di tale comunicazione. Insomma, una specie di lotteria dovuta alla scarsa disponibilità dell'attuale settore ospiti dell'Artemio Franchi (comunque superiore a quella ammessa per le gare di Serie A, ndr).