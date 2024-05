Il tema del calendario è ormai sempre più spesso al centro di discussioni, ultimamente anche in casa Fiorentina per la questione del recupero della sfida contro l'Atalanta, rinviata nel giorno del malore di Joe Barone.

L'opinione di De Rossi

Alla vigilia della gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale, il tecnico della Roma Daniele De Rossi è tornato sul tema: “Io faccio calcio, non politica calcistica. Abbiamo nello staff persone che si occupano 24 ore su 24 della squadra. Capisco che per la Lega sia difficile accontentare tutti, ma ci hanno fatto recuperare la gara di Udine quando per un'altra partita (Atalanta-Fiorentina, ndr) sento che si sta parlando di giocarla a campionato concluso. Non voglio fare dietrologia e non avrei voluto toccare l'argomento, però alcune cose mi sembrano strane”.