UFFICIALE: Con un Vlahovic ai ferri corti, la Juventus annuncia un grande colpo in attacco

È ufficiale l’acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: l’attaccante classe 2000 arriva a parametro zero dopo la fine dell'avventura al Lille ed ha firmato con i bianconeri un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2030.

Ingaggio alto e lungo contratto

Il giocatore canadese, ambito da tantissimi club europei, ha firmato il suo nuovo contratto fino al giugno del 2030, con ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti per un altro milione di euro. Con un Dusan Vlahovic destinato ad andare a scadenza e un Kolo Muani in bilico, la Juventus ha scelto di puntare sull'attaccante ex Lille.

Il comunicato bianconero

“Nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, David è cresciuto calcisticamente con gli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationals prima di volare in Europa a 17 anni per vestire la maglia del Gent: con la squadra belga ha debuttato – andando subito a segno all’esordio – nell’agosto 2018, chiudendo le prime due stagioni da professionista con un bottino di 37 reti e 15 passaggi vincenti in 83 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere del campionato belga nell’annata 2019/2020”.