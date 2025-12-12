​​

Corriere Fiorentino: Senza illudersi

Redazione /
Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino analizza la sfida di Conference League fra la Fiorentina e la Dinamo Kiev, terminata 2-1 a favore dei viola. La squadra di Vanoli riassapora la vittoria dopo più di un mese.

Prima pagina

Ci voleva a Conference” scrive il Corriere Fiorentino nel titolo principale della prima pagina. In taglio basso un editoriale dal titolo abbastanza esplicativo “Senza illudersi”.

pagina 12

Il Corriere intitola nelle pagine interne dedicate alla Fiorentina: “Una boccata d'ossigeno”. In taglio basso invece un approfondimento sulla coppia d'attacco viola: “Gudmndsson e Kean, prove di coppia”

