Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha commentato varie trattative del calciomercato appena concluso, coinvolgendo anche la Fiorentina nelle sue riflessioni.

‘Gente di qualità, ma datata’

"Dopo aver discusso per mesi e anni e fallimenti azzurri di giovani da crescere, sperabilmente italiani, abbiamo importato (o riportato) Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Ciro, più di 230 anni in sei. Gente di livello, per carità, ma un filo datata. Siamo diventati la Serie Arzilla. Ma non buttiamoci ancora più giù".

Tra Napoli, Fiorentina e Juventus

"Soltanto il Napoli s’è mosso rispettando un ambizioso programma tecnico che ha comunque contemplato qualche correzione in corsa. Al primo posto metto infatti De Bruyne, anche perché non mi sarei mai aspettato di vederlo dalle nostre parti. Completato il trattamento Conte, Kevin dovrebbe mettere le gambe al servizio di un cervello di assoluta superiorità. Il calcio camminato, ancorché illuminante, non è vincente. Sempre del Napoli è Rasmus Hojlund: un’operazione da 50 milioni per sopperire alla lunga assenza di Lukaku va assolutamente premiata. Al terzo posto - insieme alla conferma di Kean da parte della Fiorentina - indico Zhegrova alla Juventus. Trattativa lunga col Lille, uno dei club più scorbutici e discussi d’Europa: il kosovaro punta l’avversario, crea superiorità, da verificare in Italia".