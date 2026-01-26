Corriere Fiorentino: Il casting per la difesa
Spazio al mercato ma non solo sulle pagine del Corriere Fiorentino. Nel quotidiano troviamo infatti, oltre ad alcune novità sui possibili acquisti viola, anche aggiornamenti sulle condizioni della squadra in vista di domani ed ulteriori analisi sulla partita persa contro il Cagliari. Il corriere intitola in prima pagina infatti: “La montagna da scalare” e poi “Quante lezioni servono ancora?".
Pagine 2-3
Nelle pagine interne il Corriere elenca una serie di dati preoccupanti della squadra viola: “Piccola con le piccole” e poi nel sottotitolo “Viola ultimi nella classifica degli scontri diretti con 7 punti in 9 gare”. Alla pagine seguente il giallo Kean: “L'infortunio, i malumori e due tribune di fila. Ora Kean punta il Napoli”.
Pagina 4
Infine il mercato, con un pezzo che sin concentra principalmente sul probabile arrivo di un difensore: “Leite, Bijol e gli altri. Il casting si chiuderà solo all'ultimo tuffo”.