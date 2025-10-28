Ceccarini: "La Fiorentina vuole dare ancora fiducia a Pioli. Spalletti? Non verrà mai a Firenze"

Niccolò Ceccarini, noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato a RTV38 della situazione attuale in casa Fiorentina, con la panchina di Stefano Pioli in bilico:

“Piena fiducia”

“Ho parlato sia con gli agenti di Palladino e Thiago Motta. Nessuno dei due è stato contrattato dalla Fiorentina. Il club viola ha piena fiducia in Pioli”.

E su Spalletti…

"Se la la Fiorentina non dovesse esonerare Pioli, ci rimetterebbe tantissimo da un punto di vista prettamente economico. Spalletti? Non verrà mai a Firenze".