​​

header logo

Fiorentina, è l'ora delle promozioni. E lo staff di Vanoli si arricchisce ulteriormente

Duccio Zambelli /
Vanoli
Paolo Vanoli dirige l'allenamento al Viola Park. (da Instagram: @acffiorentina)

Dalla Primavera alla prima squadra. Sembra essere arrivata l'ora delle promozioni all'interno della Fiorentina anche per quanto riguarda alcuni membri dello staff tecnico. 

Verso la prima squadra

Nella fattispecie è molto probabile che Giuseppe Mazza (preparatore atletico) e Lorenzo Sandri (collaboratore tecnico e match analyst) possano salire in Prima Squadra dalla Primavera. 

Si allarga lo staff tecnico

Entrambi erano con Daniele Galloppa quando la Fiorentina si è trovata ad affrontare il Mainz in Conference League. Ora dovrebbero andare ad arricchire lo staff tecnico che ha a disposizione Paolo Vanoli (nella foto) per dare il loro contributo all'auspicabile risalita della squadra. 

Notizie correlate
💬 Commenti (3)