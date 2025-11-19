Fiorentina, è l'ora delle promozioni. E lo staff di Vanoli si arricchisce ulteriormente

Dalla Primavera alla prima squadra. Sembra essere arrivata l'ora delle promozioni all'interno della Fiorentina anche per quanto riguarda alcuni membri dello staff tecnico.

Verso la prima squadra

Nella fattispecie è molto probabile che Giuseppe Mazza (preparatore atletico) e Lorenzo Sandri (collaboratore tecnico e match analyst) possano salire in Prima Squadra dalla Primavera.

Si allarga lo staff tecnico

Entrambi erano con Daniele Galloppa quando la Fiorentina si è trovata ad affrontare il Mainz in Conference League. Ora dovrebbero andare ad arricchire lo staff tecnico che ha a disposizione Paolo Vanoli (nella foto) per dare il loro contributo all'auspicabile risalita della squadra.