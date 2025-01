La Fiorentina continua a lavorare in vista della Lazio: oggi amichevole in casa per Palladino

Questa mattina la Fiorentina è tornata in campo per preparare la delicata sfida di Serie A contro la Lazio, che invece proprio stasera sarà impegnata in Europa League. I ragazzi di Raffaele Palladino, dopo la cena di squadra ieri sera, sono sono ritrovati al centro sportivo di Bagno a Ripoli per una sessione di allenamento congiunto con la squadra U18 viola guidata da mister Capparella, che domenica sarà impegnata nel derby toscano contro l'Empoli.

Un allenamento a cui ha fatto seguito anche un'amichevole tra le due compagini viola, come mostrato sui profili social del club gigliato: