Non solo Sudamerica, la Fiorentina cerca l'accordo per Vargas. L'aggiornamento

Dopo aver accolto Davide Faraoni dal Verona, la Fiorentina prova a muoversi sul mercato per rinforzarsi in attacco, dopo la rinuncia a Brian Rodriguez. Il nome caldo per quanto riguarda l'attaccante esterno rimane quello di Ruben Vargas dell'Augsburg, secondo Gianluca Di Marzio.

Fiorentina, le ultime su Vargas

In giornata ci sono stati contatti continui per Vargas, che è e resta l'obiettivo come attaccante esterno della Fiorentina. Si sta cercando l'accordo fra tutte le parti in causa per cercare di portare il prima possibile Vargas a Firenze, scrive così ancora Di Marzio.

Brekalo è la chiave

In uscita si è riaperta la cessione di Brekalo, ma non alla Dinamo Zagabria, visto che la trattativa è saltata ieri, bensì all'Olympiacos. L'affare potrebbe subire accelerate nelle prossime ore, ma attenzione ancora alla pista croata.