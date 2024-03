La pazza Fiorentina fa un piacere anche alle colleghe in orbita quinto posto. Ma vietato difendere il gol di vantaggio

La ‘nuova’ regola sui gol in trasferta non mette a riparo la Fiorentina che al ritorno al Franchi non potrà certo fare calcoli, visto che anche il minimo svantaggio significherebbe supplementari. E' il monito con cui La Gazzetta dello Sport commenta le chance di passaggio del turno, comunque attestate sul 65%, per la squadra viola. Una pazza Fiorentina quella vista nell'andata con il Maccabi Haifa ma che ha fatto un piacere anche alle altre colleghe in corsa per il quinto posto.

La Serie A infatti continua a dominare il ranking stagionale, con 1 punto sulla Germanie e 2 sull'Inghilterra e l'ultimo turno di Europa e Conference League ha alimentato ulteriormente le concrete speranze di quinto posto valido per la Champions. Un piacere che la Fiorentina potrebbe fare alle altre ma anche a se stessa, se il campionato venisse raddrizzato…