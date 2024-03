Ranieri l'erede per la fascia di Biraghi? I gesti, le urla e l'adrenalina da leader. E ora l'incrocio col 'miracolato' Paredes

Non dev'essere facile discutere con Luca Ranieri, figuriamoci giocarci contro, almeno a livello verbale. Il siparietto tra lui e Bonaventura di giovedì a Budapest ha raccontato il nervosismo del momento, se pur poi ricondotto alle classiche ‘questioni di campo’. La Nazione le definisce ‘scintille positive’, non sempre orientate verso gli avversari ma per i compagni: celebri anche le sbracciate per Ikoné nel match con l'Udinese.

E sempre secondo il quotidiano, gesti da leader che lo porrebbero in corsa per indossare anche la fascia da capitano nel prossimo futuro. Intanto domani sera sulla sua strada potrebbero esserci nuovamente Paredes, campione del Mondo un anno e mezzo fa ma definito ‘miracolato’ nel match d'andata dal difensore viola.