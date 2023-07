Italiano e una permanenza legata anche alla Conference: il tecnico non riparte da zero ma ha ancora dei vuoti in rosa

C'è stato anche il probabile ripescaggio, diventato ufficiale venerdì, in Conference League tra gli incentivi che hanno spinto Vincenzo Italiano a dare ancora fiducia al progetto Fiorentina, nell'ottica di poter ancora raggiungere il culmine e non di averlo già raggiunto. Secondo Repubblica il tecnico freme per tuffarsi in una nuova avventura europea e per farlo vorrebbe quel salto di qualità che magari potrebbe fare la differenza nei momenti clou della stagione. Parisi, Arthur e Infantino sono un buon inizio: ora però vanno colmate quelle lacune in rosa, già presenti a fine scorsa stagione.