Una suggestione destinata a rimanere tale? Forse, ma la Fiorentina vuole tentare l'affondo e Pioli potrebbe essere fondamentale

il nome di Franck Kessiè è entrato da qualche giorno in orbita viola. Il centrocampista ivoriano, se in condizione fisica ottimale, garantirebbe quella sostanza che la Fiorentina sta ricercando per il proprio centrocampo, ma la trattativa appare molto difficile.

L'attuale contratto di Kessiè

Il ragazzo è attualmente sotto contratto con Al-Ahli, dal quale percepisce uno stipendio di circa 14 milioni a stagione. Cifre, ovviamente, irraggiungibili per la Fiorentina. Il calciatore è però in scadenza e la trattativa con il club arabo non sarebbe un ostacolo insormontabile.

Un asso nella manica

Condizione necessario al suo arrivo è ovviamente un sostanziale riduzione dello stipendio. Non sarà facile convincere l'ivoriano a rinunciare ad una valanga di soldi, ma la Fiorentina, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è pronta a fare un tentativo, avendo anche un asso nella manica: Stefano Pioli. Il neotecnico gigliato ha già allenato Kessiè al Milan. Fra i due è nato un ottimo rapporto e questo potrebbe essere un elemento chiave per la riuscita della trattativa.