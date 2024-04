Fiorentina in campo nel pomeriggio: sessione di scarico per chi ha giocato. Il punto sugli acciaccati

Questo pomeriggio all’interno del Pentasport è stato fatto il punto della situazione sulla giornata della Fiorentina, che senza sosta sta preparando il delicato ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini. Come spesso accade in coincidenza di impegni riavvicinati come quello di questa settimana, la squadra di Vincenzo Italiano questo pomeriggio ha svolto una consueta sessione di scarico all’interno del Viola Park

Quella parte del gruppo viola che è scesa in campo ieri è stato protagonista di una serie di esercitazioni volte al recupero fisico immediato dopo la trasferta di Salerno, per poi svolgere la seduta di rifinitura nella giornata di domani. Sessione regolare invece per chi non ha preso parte ai novanta minuti.

Resta da capire la situazione degli esclusi - parliamo di Nico, Beltran, Belotti, Bonaventura e Nzola, che erano esclusi dai convocati contro la Salernitana. Nonostante le parole del post partita del tecnico, che invocava alla prudenza in vista di Bergamo, tutti hanno preso parte all’allenamento. Solo nella giornata di domani, quando verrà svelata la lista ufficiale dei convocati, sarà possibile capire chi sarà disponibile o meno. Intanto l’ottimismo cresce.