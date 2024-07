A Radio Bruno l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato del nuovo obiettivo viola, Cesare Casadei che è in uscita dal Chelsea:

"E’ un ragazzo che ha qualità, bisogna capire quanta voglia può avere Palladino di schierare un giovane in quel ruolo. La storia dice che tutte le squadre devono avere centrocampo importante, a livello qualitativo e quantitativo, Casadei è sotto osservazione delle varie nazionali. Capiremo che tipo di investimento vorrà fare la Fiorentina.

Sarebbe brutto prendere un giocatore, farlo maturare e poi ridarlo al Chelsea che poi potrebbe rivenderlo a più soldi. Cercherei di trovare un escamotage per avere l’ultima parola sulla vendita. Barak? E’ da un anno che l’avrei provato in quel ruolo ma si vede che non ispirava Italiano. Si fa di necessità virtù perché i centrocampisti mancano, è evidente. E’ complicato capire cosa aspettarsi però perché siamo veramente in una fase di stallo.

Pongracic per Milenkovic? E’ stata un’operazione giusta da fare perché la Fiorentina si è alleggerita di un ingaggio altissimo. Speriamo di non dover rimpiangere Nikola, che però negli ultimi anni non dava segni di progresso o di leadership.

Beltran? Per ora non sta lasciando un’impronta decisiva, ha sicuramente margine di miglioramento. Non è detto che con l’Argentina debba giocare meglio perché sulle sue spalle pesano le aspettative e i soldi spesi. L’abbiamo visto a sprazzi, a parte la corsa, con poca partecipazione viva alla manovra. E’ un giocatore che ha bisogno di collocarsi bene nella Fiorentina".