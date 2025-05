Tegola Bologna, Italiano perde un suo fedele centrale di difesa. Stagione finita, non ci sarà domenica al Franchi

Arriva la conferma, Italiano perderà un difensore per la sfida di domenica contro la Fiorentina (e per la precedente finale di Coppa Italia, che si disputerà mercoledì), dopo che quest'ultimo era uscito anzitempo dalla sfida contro il Milan per un risentimento al polpaccio destro.

Come fa sapere il Bologna attraverso i propri canali ufficiali, è finita anzitempo la stagione di Martin Erlic, difensore centrale che Italiano aveva già allenato allo Spezia per due anni. 11 presenze stagionali per il croato, prelevato quest'anno dal Sassuolo per 7 milioni, che però non sarà disponibile domenica, come si legge nella nota rilasciata dai felsinei: “Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno evidenziato una lesione al soleo destro, con tempi di recupero di 3 settimane”.