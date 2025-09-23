Zaniolo segna, ma Runjaic lo riprende: "Contento per il gol, ma può fare molto di più"

Dopo due spezzoni privi di contenuto rispettivamente contro Pisa e Milan, l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo si è sbloccato con la maglia della sua nuova squadra, l'Udinese, nella vittoria dei friulani per 2-1 contro il Palermo: suo infatti il gol che ha aperto l'incontro del Bluenergy Stadium.

Le parole di Runjaic

Il suo allenatore, Kosta Runjaic, pur elogiandone le qualità, lo ha comunque tenuto a bacchetta nella conferenza stampa post-partita: “Sono contento che Zaniolo sia riuscito a segnare, ha mostrato segnali della sua classe. Sappiamo però che può fare molto di più”.

Ultima chance

Udine potrebbe davvero rappresentare l'ultimissima spiaggia per un ragazzo che ha avuto difficoltà, spesso extra-calcistiche, un po' ovunque: vedasi il suo infelice periodo di prestito proprio a Firenze, dove il giocatore che ha deciso la finale della prima Conference League con la maglia della Roma sembrava ormai un ricordo sbiadito.