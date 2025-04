Giornata confusionaria quella che riguarda la Serie A e tutto il mondo del calcio italiano, fermatosi per il cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. La Fiorentina, che si trova a Cagliari, dovrà quindi riorganizzare la sua permanenza: secondo quanto rivelato dall'ANSA, però, la società sarebbe molto scontenta della gestione degli eventi.

Infatti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, la società viola sarebbe stata avvisata della decisione sulla data del recupero (cioè mercoledì alle 18.30) proprio mentre era a bordo dell'aereo, pronta a ripartire. Un comportamento ritenuto “non corretto, in quanto in mattinata la Lega Serie A aveva fatto sapere che le gare sospese non sarebbero state disputate questa settimana”. Notizia, che sarebbe appunto stata recapitata al club viola proprio mentre erano in procinto di tornare a Firenze.