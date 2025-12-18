Una nuova figura dirigenziale alla Fiorentina: Una partita tutt'altro che chiusa e una cartina di tornasole per la proprietà
Una nuova figura dirigenziale all'interno della Fiorentina? Per questa settimana sembra proprio che nulla debba muoversi in questo senso. Ma la partita non può dirsi chiusa, anzi.
Ferrari e Goretti da soli non ce la fanno
Una persona che possa intervenire per cercare di rimettere sulla giusta rotta la squadra è un qualcosa che che viene chiesto ad alta voce dall'ambiente così come da molti addetti ai lavori. Del resto Ferrari e Goretti hanno già dimostrato di non poter reggere questa situazione da soli.
Cartina di tornasole
Ma chi potrebbe venire ad aiutare la Fiorentina? Qualcosa si è mosso negli scorsi giorni intorno a Giuntoli, ma ci sono anche dietro condizioni difficili per il quale questa pista possa portare alla chiusura di un accordo.
Anche da quello che succederà su questo fronte riusciremo a capire se c'è da parte della proprietà una volontà di raddrizzare la situazione o se la bandiera bianca è già stata alzata.