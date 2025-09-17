Champions League, ok l'Inter ad Amsterdam. Malissimo invece l’Atalanta di Juric: i campioni d'Europa dilagano

Serata dagli esiti diametralmente opposti per le italiane in Champions League. L'Atalanta di Juric è stata sommersa dalle reti del Paris Saint Germain, vittorioso al Parco dei Principi per 4-0. In gol due ex Serie A: Marquinhos e Kvaratskhelia.

Bene invece l'Inter

L'altra formazione italiana impegnata in Champions, l'Inter, ha invece sbancato la Johan Cruyff Arena. 0-2 il risultato finale merito della doppietta di Marcus Thuram. I nerazzurri iniziano ottimamente dunque la propria corsa nella vecchia Coppa dei Campioni.

Gli altri risultati

Nelle altre partite della giornata, si segnala il pari (0-0) del Pafos - avversario della Fiorentina nella scorsa stagione di Conference - contro l'Olympiakos. Slavia Praga e Bodo Glimt inoltre hanno impattato per 2-2. Liverpool e Atletico Madrid è stata la partita della serata. Ad Anfield la squadra dell'ex viola Momo Salah è stata ripresa dagli spagnoli dove ha giocato - dal 1' - un'altra vecchia conoscenza gigliata come Nico Gonzalez... ma nei minuti di recupero una zuccata di Van Dijk ha consegnato il successo ai Reds per 3-2. Vittoria infine per il Bayern Monaco: 3-1 in casa contro il Chelsea.