La Gazzetta dello Sport: Vanoli lancia Piccoli e Gudmundsson per tenersi la Fiorentina

Due, le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

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La rosea sceglie come titolone: “Tra coppa e futuro”. E ancora: “Assedio al Palace Piccoli e Gud per tenersi la Viola”. Sommario: “La Fiorentina, ancora senza Kean, prova a ribaltare il 3-0 dell’andata. L’italiano e l’islandese a caccia di conferme, come Comuzzo dietro”.

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Qui leggiamo: “Torna Solomon dal 1’ Vanoli: “Coraggio, dobbiamo rischiare”. Sottotitolo: “Il tecnico non pensa al domani: “Devo guardare al presente, il mio compito qui non è finito".