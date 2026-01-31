D'Agostino: "A Firenze trovai Mihajlovic, una persona vera. Ma sulle punizioni doveva vincere sempre lui"

Un breve ricordo quello di Gaetano D'Agostino che a La Gazzetta dello Sport ha ripercorso alcune delle sue tappe in carriera, tra cui quella di Firenze, dove rimase un solo anno sotto la guida di Mihajlovic:

"Trovai Mihajlovic, una persona vera e un allenatore speciale. Si fermava a tirare le punizioni con me e Marcolin. E doveva vincere sempre lui, non c’era verso…".