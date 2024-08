"La Fiorentina parla di giovani e poi compra De Gea. Ma il portiere non si discute, l'ho visto compiere parate impossibili"

Il giornalista Stefano Boldrini, ex corrispondente de La Gazzetta dello Sport a Londra, ha commentato a Radio Bruno Toscana l'acquisto di De Gea: “Onestamente non lo capisco, la Fiorentina parla sempre di progetto giovani e poi prende un portiere di 34 anni fermo da dodici mesi. Sulle qualità del portiere non possiamo discutere, ma l'operazione mi lascia perplesso al contrario di quella per Colpani. Lui sì che è stato un acquisto azzeccato".

“Compie parate impossibili”

Poi ha aggiunto: “De Gea è un signor portiere che durante la sua carriera ha dimostrato di avere tanto carattere, superando anche momenti difficili. E' vero che con i piedi lascia un po' a desiderare, ma l'ho visto compiere parate impossibili grazie a un esplosività fuori dal comune”.