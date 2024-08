Orsi: "La qualità di De Gea non è in dubbio, ma sembra in fase calante. In più Terracciano ha fatto tanto alla Fiorentina"

David De Gea sarà a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. Di lui ha parlato anche l'ex portiere Fernando Orsi, a Radio Radio: “De Gea è un portiere che non ti sposta, l'unica cosa he sposta sono i milioni durante la sua carriera. In più con Terracciano la Fiorentina è arrivata a giocarsi tre finali, ha fatto tanto…”.

“Qualità non in dubbio, ma…”

E aggiunge: “La qualità non è in dubbio, ma secondo me è un po' in fase calante. Purtroppo è fermo da un anno e questo pesa, non gioca da tanto tempo. In più l'ingaggio non costa poco”.