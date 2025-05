Il giornalista e tifoso della Juventus Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale You Tube dell'ex attaccante bianconero attualmente in forza alla Fiorentina Moise Kean: "Moise Kean ha dimostrato di essere un signor attaccante e quale è la colpa allora della Juventus? Di non averlo capito. Quindi l'errore è stato quello di valutazione, di non saperci credere, ma ultimamente non ci credeva nemmeno più Allegri. Il toscano non lo schierava più con regolarità, non lo metteva più in campo, perché lui diceva "Il ragazzo non c'è più con la testa".

Perché effettivamente Moise Kean era depresso, poiché avrebbe voluto avere più spazio e non lo otteneva. Chiaramente questo deprimeva Kean, come avrebbe fatto con qualsiasi tipo di giocatore in qualsiasi squadra e quindi l'attaccante chiese di essere ceduto e la Juventus adesso si mangia le mani".