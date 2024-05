La Fiorentina ad Atene sarà la squadra ospite... In tutti i sensi

Sarà l'Olympiakos a sfidare la Fiorentina il 29 maggio ad Atene nella terza finale di Conference League della storia. La gara si giocherà allo Stadio Agia Sophia di Atene, casa dell'AEK, storici nemici e concittadini dell'Olympiakos, che storicamente gioca al Pireo, sempre nella capitale greca.

Che sarà un clima caldo c'è da aspettarselo, vista la concomitanza tra città della finale e una delle squadre in lotta. La Fiorentina sarà squadra ospite, in tutti i sensi. La UEFA ha infatti deciso che sarà il club greco la squadra di casa pro-forma della finale di Conference League 2024. Una scelta decisione che non cambia granché le sorti delle due squadre, se non la possibile decisione sulle maglie da indossare.