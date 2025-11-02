La Nazione: lo choc del sabato mattina
Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Sorpresa choc. Pradè lascia”. A pagina 2: “Pradè ha scelto per tutti: dimissioni. Dalla telefonata con Commisso al colloquio negli spogliatoi. Un passo indietro per la squadra", di spalla: “Rivoluzione (tardiva) o atto isolato?”. A pagina 3: “Idee e mosse per il futuro. Suggestione Palladino Giuntoli ds: ’spinta’ social”, in taglio basso: “La lunga notte degli striscioni”. A pagina 5: “Esame da dentro o fuori. Il Lecce vale la stagione. Pioli si gioca la panchina. Kean più Gud: tocca a voi”.
