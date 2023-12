Suarez come Batistuta: "Ho gravi problemi fisici, non so se riuscirò a giocare a calcetto con i miei figli"

Nelle ultime ore l’attaccante del Gremio Luis Suárez ha rivelato la vera realtà dietro la sue ultime prestazione in campo ed il dolore che lo accompagna ogni giorno a causa dell’artrosi al ginocchio che ormai lo affligge da anni. In un’intervista al programma uruguaiano 100% sportivo di Radio Sport 890 , ha confessato l’intensità del suo infortunio e le cure di cui aveva bisogno prima di ogni partita. Un quadro clinico che lo fa somigliare moltissimo al bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, anche lui afflitto da gravi problemi fisici alle gambe, in particolare alle caviglie.

“Sulla parte esterna del ginocchio destro ho un’iperestensione che impedisce al mio ginocchio di estendersi. Questo è quello che mi restava dell’intervento chirurgico che ho subito nel 2020 a Barcellona a gennaio. Lavoravo da 3 mesi ed è appena arrivata la pandemia, ci hanno mandato in lock down e nell’ultimo mese mi sono ritrovata a lavorare a casa da sola. Non è la stessa cosa che fare un lavoro sui quadricipiti o far venire un fisioterapista ed estendere bene il ginocchio”.

Andando nello specifico: “Quello che sento è un pizzicore costante. La fortuna che ho è che il ginocchio non si gonfia. Se generasse liquido non riuscirei nemmeno a spostarlo. A volte si blocca, raggiungo un limite dove non riesco a piegarlo. Dopo le partite è impressionante. Il giorno prima della partita prendo tre pillole. Non è solo il ginocchio. A volte i miei tendini inferiori mi fanno male a causa dello scarso supporto”.

Ha poi concluso: Spesso mi dà fastidio la schiena ma a causa del modo in cui cammino zoppico. Ogni giorno è un lavoro diverso, dipende dal dolore che provi. Devo analizzare la mia vita nel futuro. Perché arriverà il momento, tra 5 o 10 anni, avrò voglia di giocare a paddle tennis con i miei amici o a calcio a 5 e non potrò farlo a causa dell’artrosi. Devi pensare a tutto”