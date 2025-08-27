Fiorentina-Polissya: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Diverse opzioni per i tifosi viola, che potranno vedere il match anche in chiaro!

Dopo il pareggio di Cagliari, domani la Fiorentina sarà impegnata a Reggio Emilia nel ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya. Fischio d'inizio previsto per le 20.00 con la partita che sarà visibile anche in chiaro.

Due opzioni per vedere Fiorentina-Polissya in TV

La gara sarà trasmessa in contemporanea sia in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma anche a pagamento da Sky e Now Tv.

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.