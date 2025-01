L'ex difensore viola Lucas Martinez Quarta ha parlato a Olè del suo ritorno in patria al River Plate rivelando l'entusiasmo anche di suo figlio Bautista per il ritorno ai Millonarios, avvenuto nell'attuale mercato invernale.

‘Non immaginavo di andarmene 6 mesi dopo il rinnovo, ma…’

“Quella chiamata con Gallardo ha cambiato tutto. Fino a quel momento non avevamo pensato di tornare dall’Europa perché stavamo molto bene, la famiglia era comoda, i miei figli… Avevo rinnovato sei mesi prima con la Fiorentina e non immaginavo di cambiare così presto, dopo aver firmato un contratto a lungo termine. Ma è stata una serie di circostanze che ci hanno portato fino a quella chiamata. Ho preferito lasciare la comodità per cercare nuove sfide”.

“Credo che in Europa, meglio che a Firenze, non avrei potuto stare. Sì, sono stati quattro anni e mezzo molto belli. Ho ottenuto tante cose: poter indossare la fascia significa molto. Sarò sempre grato e li porterò nel cuore. Ma il cuore mi diceva anche che era il momento di tornare a casa, di tornare a competere, di cercare di portare il River a conquistare grandi traguardi”.

‘Mio figlio era entusiasta del mio ritorno al River’

"Quando ho annunciato a mio figlio Bautista che sarei tornato al River Plate era molto entusiasta, vuole giocare anche lui nel River. Giocava già nelle giovanili della Fiorentina ed era molto entusiasta dell'idea di tornare in Argentina, aveva 3 anni quando ci siamo trasferiti in Italia. Molte cose che faceva non se le ricorda perchè era molto piccolo e quando vede i video di lui con la maglia del River diventa matto. Se ci sarà la possibilità sicuramente lo inserirò nelle giovanili del River”.