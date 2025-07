Tanti esuberi da gestire per Pioli: Fiorentina a lavoro per sfoltire la rosa

L'argomento esuberi rischia di rimbombare nelle teste dei tifosi viola per tutta l'estate, complici le tante situazioni che riguardano l'ormai lunghissima rosa della Fiorentina.

Per la categoria giovani toccherà a Stefano Pioli valutare la fattibilità di una permanenza a Firenze per Bianco, Amatucci, Lucchesi, Distefano e Fortini, mentre Harder è già stato ceduto in prestito al Padova. C'è anche il tema Valentini, che è appena tornato dal prestito a Verona e sembra avere già le valigie in mano per tornare in Veneto, questa volta in prestito con diritto di riscatto.

Un altro nome che Stefano Pioli dovrà valutare è quello di Lucas Beltran, che ha attirato su di sé l'interesse del River Plate ma ancora non arriva nessuna offerta. Per lui sarebbe un ritorno alle origini visto che la Fiorentina lo acquistò proprio dal River nell'estate del 2023.

Ultimi ma non per importanza (anzi, sono i più numerosi) sono i giocatori rientrati dai prestiti, ovvero Barak, Infantino, Nzola, Kouame, Sabiri, Ikone, Sottil, Christensen e Brekalo. Le eventuali cessioni di questi giocatori serviranno alla Fiorentina per abbassare le spese sugli ingaggi anche in vista di un possibile rinnovo di Moise Kean, Mandragora e Dodô. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.