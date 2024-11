Gennaio e la sua sessione di mercato sono stati spesso lo snodo decisivo, in negativo, di tante belle premesse apposte nelle prime fasi di alcune stagioni. Vengono in mente su tutti i mesi di gennaio 1999 e 2016, con Trapattoni e Sousa scarsamente assistiti dalle rispettive società, dopo aver condotto il campionato. In proporzione minore, ma pur sempre in negativo, si ricordano anche il gennaio 2022 e 2024: la Fiorentina era settima e quarta, nel primo caso fu ceduto Vlahovic, nel secondo non arrivò nessun pezzo determinante. E la squadra fece un discreto miracolo nel confermarsi settima nel primo caso, per arrivare invece ottava a fine dello scorso campionato.

L'avvio di questa stagione sembra rappresentare un deja vu, con la Fiorentina che si candida a girare in zone altissime a gennaio: secondo il Corriere dello Sport stavolta, se la squadra sarà ancora lassù, ci sarebbe l'intenzione di rinforzarla a dovere. Un qualcosa di mai accaduto, e non solo con l'attuale proprietà, ma che darebbe ulteriore slancio e la riprova di aver imparato dai precedenti.